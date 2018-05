Dal Grande Fratello al Salone di Torino: Serena Garitta presenta il suo libro

Dal Grande Fratello agli scaffali delle librerie, passando per tante esperienze televisive, da Lucignolo a Pomeriggio Cinque, fino alla conduzione giornaliera di Blab Live, trasmissione in onda su Sportitalia, e al ruolo di inviata per Domenica Live, programma condotto da Barbara D'Urso su Canale 5. Stiamo parlando di Serena Garitta, showgirl genovese che ha pubblicato (e presentato al Salone del Libro di Torino) un libro intitolato "Ti meriti una vestita di marrone. Storia di un'eterna seconda". Un romanzo liberamente ispirato alla vita e alle vicende personali dell'autrice dove la città di Genova ha un ruolo da protagonista.

«Un "Diario di Bridget Jones" dei giorni nostri»

«Ti meriti una vestita di marrone. Storia di un'eterna seconda è un libro - racconta Serena Garitta - scritto per dare coraggio a tutte le donne che si sentono sempre la riserva di qualcun'altra. Una specie di "Diario di Bridget Jones" dei giorni nostri dove entra prepotentemente in gioco l'utilizzo dei social che sono strumento di conquista perché tante delle relazioni che la protagonista del libro intrattiene nascono, e a volte finiscono, proprio attraverso i social».

I luoghi di Genova protagonisti

Un libro con Genova protagonista, come spiega ancora l'autrice: «La storia è ovviamente ambientata a Genova, con divagazioni a Ischia, Bucarest e Milano dove la protagonista lavora. Però sicuramente per i genovesi può essere divertente leggerlo perché riconosceranno tanti luoghi conosciuti e, forse, qualcuno potrà anche riconoscersi nei protagonisti della storia».

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

La sinossi

Giulia ha 32 anni e ha un passato sentimentale "ingombrante". La vittoria di un reality, che l'ha incoronata "fidanzatina d'Italia", le si è rivoltatata contro. Quando il fidanzato con sui conviveva da anni la lascia per un'altra, si interroga sui motivi di una lunga serie di fallimenti. In cerca di risposte, Giulia ripercorre tutta la sua rocambolesca vita sentimentale, con la dote che le consente di superare "quasi" indenne quello che può sembrare un percordo di guerra: l'autoironia. Un continuo flash back dai tempi degli sms all'era del social network in cui intervengono tre nuovi personaggi: un impiegato, un ortopedico e un maestro di tennis. Sarà uno di loro a farla ricredere sulla possibilità che, come nelle favole e nei reality, anche nella vita ci sia spazio per il lieto fine?

Allegati