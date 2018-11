Lo scioglilingua genovese del sale sulla salsiccia

Tra gli scioglilingua in dialetto genovese, uno dei più difficili e divertenti è quello del sale sulla salsiccia.

Mi so assæ se a sâ a sä assæ pe sä a säsissa

Provare a pronunciarlo correttamente al primo tentativo non è per niente facile.

La traduzione alla lettera è: "Lo so assai se il sale sarà abbastanza per salare la salsiccia", ed è un modo di dire che viene a volte impiegato per rispondere a domande assurde, di cui non si conosce la risposta.