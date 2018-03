Paolo Vanni dal bar della Berio alle polpette: nuovo locale in Matteotti

Si apre un nuovo capitolo lavorativo (e non solo) per Paolo Vanni, storico gestore del bar della Biblioteca Berio “sfrattato” nel luglio del 2017 con il cambio di gestione.

Negli scorsi giorni, infatti, Vanni ha inaugurato il suo nuovo locale, un ristorante specializzato in polpette di ogni genere aperto al 27 rosso di piazza Matteotti: ribattezzato in modo molto appropriato “U Scio Polpetta”, servirà una trentina di varianti della stessa pietanza preparate da Sandro Parodi e dal collega Walter in cucina, da quella di pesce a quella classica al sugo passando per falafel dai sapori orientali.

«Oggi è stata una bella giornata. Abbiamo, e uso il plurale per ringraziare tutti coloro - e sono stati davvero tanti- che mi hanno aiutato ad aprire Scio Polpetta. Tanti, ma soprattutto convinti della idea imprenditoriale e commerciale - è stato il ringraziamento di Vanni nel giorno dell’inaugurazione - Inizio con mia moglie Patrizia, che nonostante la assoluta contrarietà mi ha appoggiato, sostenuto e aiutato in tutti questi mesi. Passo poi alla mia famiglia mi è stata vicina e affettuosamente partecipe. Vado poi ai "vecchi” clienti del BerioCafè che hanno fatto il tifo e sostenuto tutta la nuova iniziativa e concludo con uno stravagante, ma vincente gruppo di collaboratori: loro con il loro lavoro, quello vero e non raccontato, hanno dato il via ad una nuova impresa».

Tantissimi i messaggi di incoraggiamento e congratulazione da parte di chi, per anni, ha frequentato il bar della biblioteca anche e soprattutto per la presenza allegra e gentile di Vanni.