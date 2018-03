Salvatore Aranzulla ironizza sul pesto: «Quanti anni di carcere per averlo mescolato col pomodoro?»

«Quanti anni di carcere mi danno a Genova per aver appena mescolato pesto e salsa al pomodoro?». Così, a pochi giorni dal suo incontro alla Feltrinelli di via Ceccardi, il celebre divulgatore informatico Salvatore Aranzulla - sul suo profilo Facebook - scherza sul pesto e sulle tradizioni culinarie genovesi.

Quanti anni di carcere gli spetteranno, Aranzulla lo scoprirà solo arrivando nel capoluogo ligure, giovedì 29 marzo. Niente paura, in ogni caso: vero che - per ogni genovese che si rispetti - qualsiasi variazione alla famosa salsa è considerata pura eresia. Ma mescolare pesto e pomodoro in realtà è usanza consentita: il blogger, forse senza saperlo, ha semplicemente cucinato la pasta "alla Portofino".