Università, il Comune chiede aiuto agli studenti per i Rolli e il Premio Paganini

Cercasi studenti disponibili a svolgere un tirocinio durante gli eventi di punta della primavera genovese: l’annuncio arriva dal Comune, che si è già messo alla ricerca di universitari desiderosi di fare un’esperienza nell’ufficio eventi della Direzione Marketing Territoriale, Promozione della città e Attività Culturali.

La ricerca è rivolta a tutti gli studenti, con preferenza per gli iscritti a Scienze della Comunicazione, Lingue e Letterature Straniere, Scienze Politiche e Conservazione dei Beni Culturali: conoscenze fondamentali per aiutare l’amministrazione nella gestione di eventi come il Premio Paganini, in programma dal 5 al 14 aprile, i Rolli Days, fissati per il 19 e il 20 maggio, e la Notte dei Musei (19 maggio).

Gli interessati possono fare domanda entro il 28 febbraio, inviando il curriculum all'indirizzo email relazioniesterne@unige.it.