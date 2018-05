Rolli Days: un successo da 83mila visitatori

Più di 83mila i genovesi e i turisti che sabato 19 e domenica 20 maggio hanno visitato i palazzi nobiliari di Genova (le rilevazioni alle ore 17, con ancora due ore di apertura). Una formula unica che è diventata un vero e proprio segno distintivo della città. Grande apprezzamento, come è ormai tradizione, per le visite guidate a cura degli studenti universitari, giovane e competente personale d’accoglienza.

«Genovesi e tanti turisti, sia italiani che stranieri, letteralmente incantati ad ammirare lo straordinario spettacolo dei Palazzi dei Rolli, simbolo di un passato glorioso che rende orgogliosi – sostiene l’assessore al Marketing Territoriale e Cultura del Comune di Genova, Elisa Serafini –. Un successo che ci spinge a lavorare ancora di più per promuovere Genova nel mondo. Gli eventi culturali sono in grado di produrre lavoro e creare indotto».

Un successo (anche) social

Successo anche sui social e sul web. Il contenuto dedicato ai Rolli Days sul sito Visitgenoa.it ha ottenuto 31.781 visualizzazioni (rilevazione delle ore 14.15 di domenica 20 maggio), con una permanenza media sulla pagina di quasi 4 minuti. Il picco di visite alla pagina è stato registrato sabato 19 maggio con 3.924 visualizzazioni. Queste le città di provenienza: Genova (31%), Milano (25%), Torino (7%), Roma (6%); seguono Bologna, Firenze, Savona, Napoli, La Spezia.

Dati social: 81.675 copertura evento Facebook; 10.315 immagini con hashtag #rollidays (crescita del 5% nel weekend); 221.128 immagini con hashtag #genovamorethanthis; più di 1.000 foto da

sabato a oggi.

La Notte dei Musei: il bilancio

Più che lusinghieri i risultati anche della Notte dei Musei che quest’anno è stata associata ai Rolli Days in un eccezionale weekend all’insegna della cultura: in totale dalle 20 alle 23 di sabato 19 sono entrati circa 10mila visitatori nei musei civici e nei palazzi che hanno partecipato all’iniziativa. 3.500 gli ingressi a Strada Nuova (di cui 640 per visite guidate, 100 concerto di musica classica, 250 per spettacolo in auditorium). Molto apprezzati anche i concerti e gli eventi del pomeriggio a Palazzo Tursi. Superati i 700 ingressi al Museo di Storia Naturale, 600 al Museo di Sant’Agostino e 550 al Chiossone, quasi 800 al Palazzo della Meridiana quasi 800, 1.700 circa nella sede della Camera di Commercio.

«In un mondo in cui emerge sempre più l’esigenza di essere protagonisti, e non spettatori, di un’attività, anche i musei si rinnovano, offrendo animazione ed interazione – continua l’assessore Elisa Serafini – La Notte nei Musei verrà replicata anche il prossimo Capodanno. Non solo: presto sarà anche possibile dormire in alcuni spazi museali, le vecchie case dei custodi sono dimore splendide, e oggi completamente vuote. Con i fondi raccolti da questo progetto potremo restaurare opere e riqualificare gli spazi. Non ci fermiamo di fronte ad un mondo che cambia e che orienta l’esperienza all’interazione più che all’essere spettatori. A Genova saremo tutti protagonisti della cultura».

Il dettaglio dei Rolli Days palazzo per palazzo

Dati risalenti alle ore 17 di domenica 20 maggio

►1.090 - Palazzo Antonio Doria poi Spinola (Palazzo Della Prefettura) in Largo Lanfranco 1

►2.210 - Palazzo Giorgio Spinola in Salita Santa Caterina 4

►1.313 - Palazzo Franco Lercari (Parodi) in Via Garibaldi 3

►5.900 - Palazzo Tobia Pallavicino in Via Garibaldi 4

►2.540 - Palazzo Angelo Giovanni Spinola in Via Garibaldi 5

►2.210 - Palazzo G. Battista Spinola in Via Garibaldi 6

►4.500 - Palazzo Nicolosio Lomellino in Via Garibaldi 7

►20.573 - Palazzo Bianco, Palazzo Rosso, Palazzo Tursi

►3.005 - Palazzo Gerolamo Grimaldi (Palazzo Della Meridiana) in Salita San Francesco 4.

►1.080 - Palazzo Stefano Lomellini (Palazzo Doria Lamba) in Via Cairoli 18

►150 - Palazzo Giacomo Lomellini (Patrone) in Largo Zecca 2

►2.480 - Palazzo Giacomo e Pantaleo Balbi (Università Degli Studi Di Genova) in Via Balbi 4

►2.012 - Palazzo dell’Università (Ex Collegio Dei Gesuiti, Università Degli Studi Di Genova) e 355 (solo sabato) Orto botanico in Via Balbi 5

►4.250 - Palazzo Stefano Balbi (Museo Di Palazzo Reale) in Via Balbi 10

►853 - Palazzo Cesare Durazzo in Via Del Campo 12

►791 - Palazzo Gio Battista Centurione (Palazzo Andrea Pitto) in Via Del Campo 1

►1.750 - Palazzo Cybo in Via Del Campo 10

►1.300 - Palazzo Francesco Grimaldi (Galleria Nazionale di Palazzo Spinola) in P. Pellicceria 1

►1.088 - Palazzo Ambrogio Di Negro in Via San Luca 2

►909 - Palazzo Gio Vincenzo Imperiale in Piazza Campetto 8

►2.133 - Palazzo San Giorgio in Via Della Mercanzia 2

►1.386 - Palazzo Gio. Batta Lercari (Spinola) in Via Orefici 7

►754 - Palazzo Gio. Stefano Doria (Ristorante The Cook) in Vico Falamonica 9r

►293 - Magistrato di Misericordia in Via Dei Giustiniani 25/4

►2.370 - Palazzo Doria De Ferrari in Piazza De Ferrari 3 | NOVITÀ

►2.618 - Palazzo Doria De Fornari in Piazza De Ferrari 4 | NOVITÀ

►791 - Palazzo De Franchi in Piazza Posta Vecchia 2

►791 - Palazzo De Franchi (A compagna) in posta vecchia 3

►1.791 - Palazzo Pinelli in Piazza Pinelli 2

►780 - Albergo dei Poveri in Piazza E. Brignole

►1.090 - Palazzetto criminale (Archivio di Stato) in Via Tommaso Reggio 14

►450 - Villa del Principe in Piazza Del Principe 4

►2.850 - Chiesa dell’Annunziata con Procaccini

►1.920 - Collezioni Carige

Visite guidate per persone con disabilità: 55