Record di ascolti per il film su De André. Ancora polemica sull'accento

Discusso, contestato, amato, ma soprattutto guardato: sono stati 6.178.000 gli spettatori che mercoledì sera si sono sintonizzati su Rai 1 per la seconda puntata di “Principe Libero”, la miniserie tv su Fabrizio De André interpretata da Luca Marinelli (Faber) e Valentina Bellé (Dori Ghezzi).

Un risultato da record, pari al 24,3% di share, che ha superato persino i litigi e i drammi dell’Isola dei Famosi, in onda su Canale 5 e ferma al 21,6% di share, pari a 3.807.00 spettatori. Eppure sono state molte le voci che si sono levate, soprattutto su social, per contestare l’interpretazione di Marinelli. O meglio, l’accento di Marinelli, più romano che genovese: Parla come Totti, è soltanto uno dei commenti fioccati su Twitter, dove la community tv si è riunita per commentare una serie ampiamente pubblicizzata, messa in onda subito dopo il grande successo del Festival di Sanremo. E l’hashtag #PrincipeLibero è entrato, e saldamente rimasto, ai primi posti nella classifica dei trend topic.

Le proteste più veementi, senza grandi sorprese, sono arrivate da genovesi doc, anche se sono state altrettante le repliche di chi ha difeso l’interpretazione di Marinelli, sorvolando sull’accento poco “zeneise” e lodando la gestualità e l’intonazione, la capacità di calarsi nei panni di Faber e di riempirli senza sembrare fuori luogo. Lodi sono arrivate anche per Valentina Bellé, che nella serie ha dato il volto all’amata Dori Ghezzi, e per Ennio Fantastichini, che ha interpretato il padre.

Sia la fiction sia Marinelli, d’altronde, avevano già ricevuto l’approvazione della vera Dori Ghezzi, che alla proiezione gratuita organizzata dalla Regione al Teatro Duse martedì 13 febbraio si era detta contenta e soddisfatta di come Faber fosse stato rappresentato. E le meravigliose riprese di Genova, dalla spiaggia di Boccadasse ai vicoli del centro storico, sembrano essere riusciti a mettere tutti d’accordo.