Pranzo di Natale, cosa non può mancare sulla tavola dei genovesi

Anche Genova ha i suoi rituali per Natale, fatti di antiche usanze, leggende e tradizioni che si tramandano di generazione in generazione.

E allora, forse non tutti lo sanno, ma - come spiega il portale istituzionale LaMiaLiguria - il giorno di Natale i bambini una volta andavano a comprare il pane, e i commercianti nel pacchetto infilavano anche qualche torroncino, come augurio rivolto ai più piccoli.

Ma non solo: in tavola non poteva assolutamente mancare la michetta di pane bianco da dare ai poveri, e poi lo scopino d'erica, la manciata di sale e la "cassoa" (il mestolo forato) erano insostituibili oggetti della tradizione.

La stanza da pranzo era addobbata a festa, con decorazioni fatte di maccheroni, noci, nocciole, bacche di ginepro, alloro e ulivo, per non parlare del pungitopo, raccolto nell'entroterra.

E poi anche la tavola andava decorata: e dunque largo a noci (simbolo di ricchezza), rami di alloro, torroncini, dolci e "lumin" realizzati con la buccia dei mandarini - colmi d'olio con uno stoppino al centro - da accendere all'inizio del pranzo.

Cosa non mancava, tra le specialità da gustare? Sicuramente i natalini, serviti in brodo di cappone con trippa e rondelle di salsiccia (che simboleggiavano le monete), poi cappone e sanguinaccio con radici di Chiavari. E poi, pere martine sciroppate e pandolce.

Anche qui però bisognava osservare le antiche usanze: era il più giovane della famiglia a togliere il ramoscello d'alloro decorativo sul pandolce, e poi il più anziano serviva le porzioni, mettendo sempre da parte una fetta per i poveri.