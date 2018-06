La curiosità: in Liguria c'è... il Ponte delle Fate

Gli amanti delle escursioni nel verde, soprattutto coloro che amano intrecciare le loro passeggiate con un pizzico di magia e mistero, non possono non conoscere il Ponte delle Fate.

Niente Avalon nè Camelot: il ponte si trova sopra Finale Ligure, e deve il suo nome particolare alla grotta che lo sovrasta. In questa particolare caverna, sono stati trovati importanti resti che dimostrano l'attività dell'uomo nel Paleolitico. In particolare ossa e scheletri che, sopravvissuti a centinaia di milioni di anni, sono tra i pochi reperti umani dell'Italia settentrionale.

Se questo non basta a conferire a questo luogo un'aura quantomeno speciale, un'altra particolarità - per gli amanti di miti e leggende - sta nel fatto che il Ponte delle Fate si trova anche molto vicino al menhir di Verzi che, secondo antichi racconti, sarebbe in grado di evocare il dio greco Giove.