Al via la Genova Photo Marathon, tutti a fotografare gli scorci più belli della città

Tutti in piazza De Ferrari oggi per partecipare alla quarta edizione della Genova Photo Marathon, la maratona fotografica della città.

Nove temi in nove ore, per scoprire con occhi diversi il territorio e mettere alla prova la propria creatività, in occasione di questo appuntamento rivolto a tutti gli appassionati dotati di qualunque mezzo fotografico digitale, dalle reflex agli smartphone. Ed erano veramente tantissimi, questa mattina, ad essersi radunati in piazza De Ferrari per iniziare a scattare. Quest'anno, inoltre, per la prima volta, la sfida si apre anche ai videomaker.

La Genova Photo Marathon è la tappa inaugurale del tour 2018 di Italia Photo Marathon, organizzata con il patrocinio di FIAF (Federazione Italiana Associazioni Fotografiche).

L'obiettivo è coniugare la passione per la fotografia alla promozione del territorio, contribuendo a raccontare gli angoli più belli della città con immagini e video.