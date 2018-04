Dialetto curioso: cosa vuol dire quando qualcuno parla "comme i brichétti"?

A Genova non è raro sentir dire - riferendosi a una persona un po' maleducata - che parla "comme i brichétti".

Ma cosa vuol dire? La traduzione letterale è "parlare come i fiammiferi". E non è difficile capire il reale significato dell'espressione dialettale, attribuita a chi parla in maniera molto accesa, senza disdegnare parolacce, bestemmie e termini sconci.

Insomma, da utilizzare per indicare persone che si infiammano subito e che... non le mandano a dire, anche a costo di dimenticare il Galateo.