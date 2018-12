OperaLand, la lirica ritorna sui banchi di scuola

Riparte OperaLand, il progetto che porta l'opera lirica tra gli studenti delle scuole elementari e medie di Genova. Laboratori, lezioni, incontri, un pacchetto completo per avvicinare anche i più piccoli al meraviglioso mondo del teatro musicale.

La scorsa edizione è stata un successo, riuscendo a portare in sala oltre 1500 studenti da diverse scuole genovesi, e quest'anno il programma si fa ancora più ricco. Le classi potranno scegliere fino a quattro opere in scena al Teatro della Gioventù, che Regione Liguria ha destinato al Teatro Carlo Felice “per creare ulteriori potenzialità di sviluppo delle competenze che il Teatro Carlo Felice può mettere in campo".

I ragazzi avranno poi la possibilità d'incontrare i professionisti del settore durante il laboratorio musicale in classe e di assistere alla prova generale di un concerto sinfonico nella sala del Teatro Carlo Felice. Non mancherà un faccia a faccia con il Direttore d'Orchestra, "il capitano" dello spettacolo che accompagna l'orchestra e gli attori dall'inizio alla fine dello messa in scena.

Un’esperienza unica dal punto di vista musicale e didattico che va dietro alle quinte del teatro rivelandone la costruzione e la magia. Il progetto, che ha un costo di dieci euro a bambino, è ideato da Fabiola Di Blasi e Luca Baracchini dell’Associazione culturale OperaLand e realizzato con il Teatro Carlo Felice che abbraccia l'iniziativa per il secondo anno consecutivo.

OperaLand si svolge con il patrocinio di Regione Liguria, Comune di Genova, Fondazione Teatro Carlo Felice e Associazione culturale OperaOpera. E anche quest'anno riprenderà la collaborazione con il Liceo Coreutico Gobetti e l'Accademia Ligustica di Belle Arti per la realizzazione degli allestimenti per lo spettacolo finale.