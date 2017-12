Genova diventa la sede del Museo Nazione dell’Emigrazione

L’aveva anticipato il sindaco Marco Bucci durante il suo discorso di fine anno, ma adesso arriva l’ufficialità: nel 2018 Genova diventerà la nuova sede del Museo Nazionale dell’Emigrazione Italiana, una struttura con cui la Superba ricorderà le sue radici di crocevia da cui in passato in migliaia sono partiti alla ricerca di fortuna in nuove terre.

La proposta arriva proprio dal sindaco Marco Bucci, insieme con l’assessore alla Cultura, Elisa Serafini e l’assessore ai Lavori Pubblici, Paolo Fanghella, e la giunta comunale ha approvato nei giorni scorsi un accordo di valorizzazione finalizzato alla realizzazione del museo.

A oggi non è ancora stato stabilito dove sorgerà la nuova struttura: con il provvedimento approvato, la giunta ha dato mandato ai competenti servizi, di concerto con l’Istituzione Musei del Mare, di individuare una sede in grado di ospitarela adeguatamente sia in termini di ampiezza degli spazi sua in termini di pregio storico e architettonico. La struttura dovrà essere in una posizione strategica rispetto al Galata Museo del Mare e al centro storico e alle sua ricchezze culturali, come per esempio il polo museale di Palazzo Reale.

«Genova storicamente può essere considerata la capitale italiana dell’emigrazione, sia per i molti concittadini e liguri partiti sin dagli inizi del XIX secolo in cerca di fortuna, sia perché Genova era considerato il primo porto di partenza per migliaia di italiani - ha sottolineato l’assessore Serafini - Ospitare una struttura importante come il Museo Nazionale dell’Emigrazione Italiana contribuisce, oltre che a recuperare la memoria storica, ad arricchire l’offerta culturale della città».

La proposta di trasferire a Genova il Museo della Emigrazione Italiana (MEI), costituito a Roma presso la sede provvisoria del Vittoriano nel 2009 e attualmente chiuso al pubblico, era venuta dal Ministro della Cultura e Turismo, Dario Franceschini, di concerto con il Ministero degli Affari Esteri.

Nel Patto per la Città, sottoscritto nel novembre 2016, tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Comune di Genova sono stati assegnati due milioni di euro per la realizzazione della struttura. Altri 3 milioni sono stati stanziati dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo nell’ambito del piano strategico “Grandi progetti beni culturali – programmazione 2017-2018”. La Compagnia di San Paolo inoltre ha manifestato la volontà di contribuire alla progettazione del nuovo MEI per un totale di 300 mila euro.