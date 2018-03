"Una notte al Museo Doria" per 30 esperti di Instagram

Il Museo di Storia Naturale Giacomo Doria sbarca su Instagram, e lo fa da vero professionista, chiamando a raccolta “instagrammer” di professione e blogger incaricati di fotografarne gli interni concentrandosi sulla mostra Kryptos, l’esposizione dedicata al mimetismo animale inaugurata lo scorso 10 febbraio e visitabile sino al 2 settembre.

Proprio come nel celebre film “Una notte al Museo”, una trentina di “iger” (così si sono ribattezzati gli appassionati di fotografia che sfruttano Instagram come principale piattaforma di comunicazione) potranno esplorare le sale del Doria dopo l’orario di chiusura, scattando foto e condividendole sui social network. Il requisito fondamentale perché la missione abbia successo, infatti, è che il museo sia vuoto, così come vuole il movimento #empty, nato nel 2013 a New York proprio con l’obiettivo di immortalare musei e altri luoghi culturali deserti e promuoverli attraverso le foto. A Genova, il primo “Empty” è stato organizzato in occasione dei Rolly Days del 2017 a Palazzo Reale.

“Attraverso l’uso intelligente dei social media si può connettere il patrimonio culturale con un pubblico nuovo, giovane, quello classificato “nativo digitale” che è spesso lontano dal vivere in modo quotidiano i musei e gli spazi culturali”, ha spiegato Elisa Serafini, assessore comunale alla Cultura e al Marketing Territoriale, una delle prime a promuovere l’evento 2.0.

L’evento potrà esser seguito in tempo reale su Instagram attraverso gli hashtag #KryptosGenova #museodoria e #emptymuseum, mentre il neonato profilo Instagram del museo è @museo_storia_naturale_genova: a oggi i follower sono meno di 300, ma gli “iger” che hanno raccolto la sfida sono certi di riuscire a farli lievitare a colpi di scatti “naturalistici” e hashtag, grazie anche alla presenza di animali vivi nei loro terrari.