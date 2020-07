Cinque minuti con Monet, oltre seimila visitatori in un mese

A un mese dall'apertura al pubblico sono oltre seimila i visitatori della mostra '5 minuti con Monet. A tu per tu con le Ninfee': il distanziamento sociale, imposto dall'emergenza coronavirus, in questo caso diventa l'occasione per un'esperienza estetica immersiva ed emozionante, unica.

Un traguardo raggiunto anche grazie alle aperture straordinarie, per cercare di garantire al maggior numero possibile di persone l'opportunità di godere della visione a tu per tu con il capolavoro di Claude Monet. Degli oltre seimila visitatori, ben il 10% è under 14.

La mostra sarà aperta fino al 23 agosto, e, considerando che gli ingressi scaglionati in 5 minuti sono spesso sold-out, è vivamente consigliata la prenotazione online sul sito: https://www.vivaticket.com/it/biglietto/cinque-minuti-con-monet-a-tu-per-tu-con-le-ninfee/148400.

Inoltre da qualche giorno la mostra si è arricchita anche della collaborazione con il Giardino Botanico di Pratorondanino, che per l'occasione ha concesso in prestito alcune piante di ninfea, in esposizione proprio davanti all'ingresso della mostra. Il Giardino Botanico di Pratorondanino fa parte del sistema delle aree protette della Regione Liguria ed è gestito dalla Città Metropolitana di Genova, e al suo interno è possibile ammirare bellissime orchidee, stelle alpine, gigli e oltre 400 specie botaniche di interesse estetico e scientifico.

Le Ninfee di Monet sono diventate infatti l'occasione per una vera e propria esperienza sinestetica, di ammirazione e contemplazione dell'opera d'arte da un lato, ma anche un invito alla contaminazione dall'altro, a vivere l'opera anche in altre forme. Già il piccolo catalogo 'Monsieur Monet. Sinestesie intorno alle Ninfee' pubblicato a corredo della mostra va in questa direzione, raccogliendo i contributi di Carlo Cracco, Ivano Fossati, Matteto Fochessati, Marianne Mathieu, Leo Lecci, Rinaldo Psaro e Sandro Veronesi. Ed ecco che adesso, grazie alla collaborazione con Il sogno di Lao, la sala in cui sono esposte le Ninfee diventerà negli orari di chiusura al pubblico uno spazio per la meditazione, per una immersione unica e totale nella bellezza. Ninfee, il fiore della meditazione sono i due appuntamenti in programma martedì 28 luglio alle ore 19.15 e giovedì 30 luglio alle ore 8.30 e 9.30. Prenotazione online obbligatoria, costo 5 euro, posti limitati.