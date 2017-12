Masterchef, anche una genovese in gara

Se l’è vista brutta, ma alla fine ha potuto tirare un sospiro di sollievo e salire sull’ambita pedana dove aspettavano in piedi gli altri concorrenti ufficiali di “Masterchef”: Simonetta Piccardo, 47 anni, volontaria all’ospedale Gaslini, è l’unica genovese in gara nella settimana edizione del cooking show di Sky Uno.

Nulla da fare, dunque, per Marta Montaldo, la studentessa 22enne che durante i casting aveva convinto tutti e 4 i giudici con i suoi ravioli al nero di seppia: a impedirle di entrare nella squadra dei 20 aspiranti chef della nuova edizione è stato un pollo. Marta, infatti, non è riuscita a disossarlo come richiesto dal giudice Bruno Barbieri, ed è stata costretta a restituire il grembiule bianco.

La prova è andata meglio per Simonetta, nonostante qualche sbavatura che ha spinto i giudici - in primis la new entry Antonio Klugmann - a mandarla al duello finale: la cuoca genovese ha sfidato la 31enne Carlotta nella preparazione di un fegato alla veneziana, e alla fine la tradizione l’ha avuta vinta.

«Lo mangiavo da piccola, me lo preparava mia mamma - ha spiegato Simonetta mentre la telecamera la riprendeva affettare la cipolla e rosolare il burro - Questo grembiule ce l’ho e non lo lascio più». Tenacia che è stata premiata: il fegato alla veneziana della genovese ha convinto i giudici, seppur per un pelo, ed è stata lei a salire sulla pedana insieme con gli altri 19 concorrenti. Non resta che vedere come se la caverà con la prima Mistery Box e la prima prova in esterna, la cui messa in onda è prevista per giovedì 4 gennaio.