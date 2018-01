Delusione a Masterchef, genovese subito fuori

È durata poco l'avventura a Masterchef di Simonetta Piccardo, unica concorrente genovese approdata alla fase finale della settimana edizione del cooking show di Sky Uno. Tra i 20 finalisti è stata infatti la prima a dover abbandonare la competizione.

Un piatto che non ha convinto i giudici

Dopo aver superato la prima mistery box Simonetta, 47enne volontaria all’ospedale Gaslini, ha perso all'invention test cadendo sull'affumicato. Il suo salmone su letto di rapa e patate non ha assolutamente convinto Joe Bastianich che, senza mezze misure, l'ha paragonato a un "vasetto di cibo per gatti". Simonetta è quindi stata la prima dei 20 finalisti a dover lasciare il grembiule e ad abbandonare la competizione. Ha comunque dichiarato che continuerà a portare avanti la sua passione per la cucina e di essere molto orgogliosa per aver comunque raggiunto la fase finale della competizione.