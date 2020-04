Una maratona video per festeggiare sul web la Giornata Mondiale del Libro

L’Unesco ha proclamato il 23 aprile “Giornata mondiale del libro e del diritto d'autore” (“World Book and Copyright Day”) perché in quella data, nel 1616, morirono Miguel de Cervantes, William Shakespeare e Inca Garcilaso de la Vega. L’Unesco ha valutato che storicamente i libri sono stati il fattore più potente nella diffusione della conoscenza e il mezzo più efficace per preservarla. Ha considerato di conseguenza che tutte le iniziative per promuovere la loro diffusione serviranno non solo ad illuminare tutti coloro che vi hanno accesso, ma anche a sviluppare una più piena consapevolezza collettiva delle tradizioni culturali in tutto il mondo e ad ispirare comportamenti basati sulla comprensione, la tolleranza e il dialogo e ha valutato infine che uno dei modi potenzialmente più efficaci per promuovere e diffondere il libro - come dimostra l'esperienza di diversi Stati membri dell’Unesco - è l’istituzione di un “Book Day” e l’organizzazione di eventi come fiere ed esposizioni di libri nel giorno stesso.

Quest’anno la pandemia di Covid-19 ha reso impossibili queste forme di aggregazione culturale, ed è per questo che la casa editrice genovese Erga ha deciso di creare questa rete di pensieri che corre sul binario del web.

Erga ha iniziato a realizzare il primo video, chiedendo agli autori una frase tratta dai loro volumi: alcuni autori hanno mandato anche una frase tratta da volumi di altri, con una serie di rimandi incrociati che hanno affascinato la casa editrice. È girata la voce, la richiesta di inserire altre frasi è rimbalzata e così si è deciso di fare “puntate” che andranno avanti per tutta questa settimana. Indubbiamente c’è voglia di condividere, di riparlare dei libri, un grande entusiasmo che corre su un binario che racconta il proprio libro ma anche i libri di altri.

I video saranno pubblicati con cadenza giornaliera sulla pagina FB www.facebook.com/ErgaEdizioni e sul sito di Erga www.erga.it.