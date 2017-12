Santa Margherita Ligure, in un libretto gli eventi del 2018

«Lo avevamo promesso, lo abbiamo fatto» dice soddisfatto il sindaco di Santa Margherita Ligure, Paolo Donadoni, parlando del libretto informativo che illustrerà a cittadini e turisti i principali eventi del 2018, e che si può scaricare a questo link.

«Fin dal 2014 abbiamo introdotto nuovi strumenti per la promozione e un sistema di programmazione che ci ha portato a questo risultato. E soprattutto abbiamo attivato il meccanismo burocratico necessario per acquisire con un anno di anticipo le proposte delle manifestazioni in modo da avere tutto il tempo per valutarle, approvarle e promuoverle. Un risultato ottenuto anche grazie alla disponibilità degli uffici competenti, che ringrazio per la collaborazione».

Tra gli eventi cardine del 2018, a febbraio la Mezza Maratona Internazionale delle 2 Perle, a marzo la Festa della Primavera e l’Erba Persa; e poi ancora gli eventi del nuovo brand sportivo turistico Santa 6 Super Sport e i festival musicali estivi e così via. All’interno del libretto vi sono anche pagine che raccontano la città attraverso il Gruppo Albergatori, il Servizio Marittimo del Tigullio; il Parco di Portofino e l’Area Marina Protetta di Portofino.

La pubblicazione è in distribuzione e nei giorni scorsi il sindaco Paolo Donadoni lo ha voluto personalmente consegnare al presidente Ascom di Santa Margherita Ligure, Augusto Sartori,quale gesto di collaborazione e per la condivisione di un obiettivo comune: la miglior promozione e accoglienza turistica di Santa Margherita Ligure.