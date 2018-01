Anche a Genova scoppia la "Maneskin mania"

Anche a Genova è ufficialmente scoppiata la Maneskin mania: la band “coatta” arrivata seconda all’ultima edizione di X Factor, vincitrice morale del talent di Sky Uno, alle 17.30 è arrivata alla Feltrinelli per una delle tappe del loro instore tour, ma già a partire dalla mattinata sono stati tanti i fan che si sono messi in coda davanti alla libreria di via Ceccardi per accaparrarsi un posto in prima fila e vedere da vicino la rivelazione - almeno televisiva - dell’anno.

Tutti tra i 17 e i 19 anni, i Maneskin - parola danese che significa “chiaro di luna” - sono ovviamente “trainati” da Damiano David, classe 1999, istrionico e carismatico frontman della band: al suo fianco l’angelica Victoria De Angeles, bassista, Thomas “Er cobra” , chitarrista, ed Ethan Torchio, batterista: una formazione che ha polverizzato ogni record, sia dal punto di vista delle classifiche (il singolo “Chosen” è rimasto ai primi posti per settimane, diventando anche la colonna sonora di un noto marchio automobilistico, e l'omonimo album è già disco d'oro) sia da quello delle vendite dei biglietti. Quelli per i concerti del 2018, tra cui spicca quello del Crazy Bull a Genova il prossimo 31 marzo, sono andati esauriti in meno di tre quarti d’ora.

Il successo dei Maneskin, d’altronde, si riflette non soltanto sui social network, dove i membri della band contano migliaia di follower, ma anche nel numero di fan che approfittano di ogni occasione per scattare un selfie con i loro beniamini e chiedere autografi. Come dimostra la folla assiepata davanti all'ingresso della Feltrinelli.