Il maltempo non ferma la Fiera di Sant'Agata | Foto

Non c'è pioggia che tenga quando si parla della Fiera di Sant'Agata, una delle manifestazioni più attese dell'inverno dai genovesi: e allora, nonostante il maltempo, oggi la Superba è stata invasa dalle 600 bancarelle della kermesse, con ogni genere di merce.

Dai dolciumi all'abbigliamento, dagli accessori ai giocattoli: per un giorno si fa festa, e pazienza se bisogna portarsi dietro l'ombrello, o coprirsi un po' di più. Anche quest'anno, tra gli stand, si sono riversati davvero tantissimi genovesi. Come si potrebbe dire in ambito sportivo, "Fiera 1 - maltempo 0".

Le foto: