Lupin III in fuga da... Genova

Riconoscete il disegno di questo palazzo a due passi dal mare, con una strada sopraelevata e tanti palazzi caratteristici dietro? È palazzo San Giorgio, così come è stato rappresentato in uno dei tanti film di Lupin III (Rupan Sansei - Toho kenbunroku - Anaza Peji).

I creatori del popolarissimo cartone animato giapponese nel 2013 hanno scelto Genova per l'ambientazione di una delle rocambolesche avventure del ladro gentiluomo. A vedere il film non si possono non riconoscere disegni davvero caratteristici, come il panorama della Superba dal mare, con Bigo e Porto Antico, Palazzo San Giorgio, gli edifici di Sottoripa, la Sopraelevata e piazza Caricamento, i caruggi, e tanto altro.

Non manca neppure un riferimento calcistico, nel momento in cui si vedono alcuni poliziotti che guardano una partita alla tv, con i giocatori vestiti inequivocabilmente di rosso e blu.