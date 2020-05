Luoghi del Cuore FAI: come votare (e aiutare) le meraviglie della Liguria

Torna l'iniziativa FAI "I Luoghi del Cuore", censimento dei luoghi italiani da non dimenticare, arrivata alla decima edizione, dal 6 maggio al 15 dicembre 2020.

Tutti possono votare online le zone che hanno regalato un'emozione, e anche stando da casa si può fare la differenza per un progetto nato con l'obiettivo di dare voce al Paese e intervenire concretamente a favore dei luoghi più amati e offrire loro un futuro.

I Luoghi del Cuore della Liguria

Chiunque può inserire il suo Luogo del Cuore cliccando qui. A metò maggio, tra i principali Luoghi del Cuore della Liguria (qui l'elenco completo) sono stati inseriti:

Convento di San Giacomo, Savona (convento)

Monesteroli, La Spezia (borgo)

Chiesa di San Michele Arcangelo di Pegazzano, La Spezia (chiesa)

Villa Durazzo Pallavicini a Pegli, Genova (villa)

Abbazia di San Fruttuoso, Camogli (abbazia)

Chiesa della Madonna degli Angeli sul Monte Ornato, Savona (chiesa)

Val di Vara, Carro (area naturale)

Santuario Nostra Signora del Deserto, Savona (santuario)

Cappelletta Monte Ramaceto, Orero (area naturale)

Cinque Terre, provincia della Spezia (area naturale)

Parco Villetta Di Negro, Genova (area naturale)

Isola Palmaria, Portovenere (isola)

Chiesa di San Pietro e la sua terrazza sul mare, Portovenere (chiesa)

Trenino di Casella, Genova (ferrovia storica)

Borgo rurale di Cenova (area urbana)

Chiesa di San Bartolmeo, Riccò del Golfo (chiesa)

Bosco e spiaggia del villaggio La Francesca, Bonassola (area naturale)

Convento dei Frati Cappuccini di Monterosso al Mare, La Spezia (convento)

Antica Barberia Giacalone, Genova (negozio storico)

Villa Zanelli, Savona (villa)

Sentiero Ruta di Camogli (area naturale)

Spiaggia di Punta Corvo Montemarcello, Ameglia (area marina)

Tempietto Boselli, Savona (monumento)

Isola Gallinara, Albenga (isola)

Groppo (borgo)

Villa della Regina Margherita, Bordighera (villa)

Chiostro della Chiesa di San Bartolomeo della Certosa, Genova (oratorio)

Votare per sostenere progetti di recupero e valorizzazione

Dal 2003, anno della sua prima edizione, i risultati ottenuti sono eccezionali, a dimostrazione della valenza sociale del censimento, ma anche del suo essere strumento concreto e fattivo in grado di accendere i riflettori dell’opinione pubblica su luoghi da salvare, proteggere o semplicemente valorizzare perché poco noti e di contribuire in maniera significativa a cambiarne le sorti. Grazie alla partnership con Intesa Sanpaolo il FAI ha sostenuto e promosso ben 119 progetti di recupero e valorizzazione di luoghi d’arte e di natura in 19 regioni.

Come di consueto, i luoghi più votati verranno premiati, a fronte della presentazione di un progetto concreto: 50.000 euro, 40.000 euro e 30.000 euro saranno assegnati rispettivamente al primo, secondo e terzo classificato, mentre il luogo più votato via web diventerà protagonista di un video realizzato a cura della Fondazione. Per i vincitori delle due classifiche speciali sono in palio complessivamente 20.000 euro.

FAI e Intesa Sanpaolo, dopo la pubblicazione dei risultati, lanceranno a marzo 2021 il bando per la selezione degli interventi in base al quale tutti i proprietari (pubblici o non profit) e i portatori di interesse dei luoghi che hanno ottenuto almeno 2.000 voti potranno presentare alla Fondazione una richiesta di restauro, valorizzazione o istruttoria sulla base di specifici progetti d’azione.

Due nuove classifiche speciali

Quest’anno il censimento si arricchisce di due classifiche speciali. La prima dedicata all’"Italia sopra i 600 metri", cioè a luoghi che appartengono alle aree interne montane del Paese, di cui la Fondazione si sta occupando anche attraverso il Progetto Alpe e che coprono da sole il 54% del territorio nazionale: zone che sono diventate la periferia del Paese, in sofferenza per la carenza di servizi e infrastrutture che rende le condizioni di vita più difficili, ma anche contraddistinte da una bellezza indiscutibile, spesso intatta e dominata dalla natura, in cui vivono comunità di cui riscoprire la storia, le tradizioni e il potenziale.

La seconda è relativa ai “Luoghi storici della salute”, beni architettonici che hanno radici profonde nel nostro passato, e che oggi, a fronte dell’emergenza sanitaria, sono divenuti valorosi presidi a tutela di tutti noi; luoghi che raccontano quanto il benessere di corpo e mente abbia radici antiche nel nostro Paese e una tradizione secolare che spazia dalle terme romane alle farmacie storiche, dagli ospedali nati nel Rinascimento ai padiglioni di fine Ottocento e inizio Novecento, oggi più che mai in funzione grazie all’instancabile prodigarsi dei medici e del personale paramedico per far fronte all’epidemia.