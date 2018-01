A gennaio tutti col naso all'insù per la "Luna blu"

Il 2018 si è aperto all’insegna dello spettacolo della “Superluna”, ma le sorprese per gli appassionati di astronomia (e non solo) non sono ancora finite: l’anno appena iniziato riserva un altro evento ancora più raro, e cioè un’altra Superluna a distanza di poche settimane dalla precedente.

Il fenomeno è stato ribattezzato “Luna blu”, dal detto inglese “Once in a blue moon”, “Una volta ogni luna blu”, che viene usato per indicare qualcosa che non succede molto spesso, come appunto il verificarsi di due Superlune nello stesso mese: l’appuntamento è fissato per mercoledì 31 gennaio, giorno in cui l’orbita della luna piena coinciderà con il perigeo, il punto in cui il satellite si trova alla distanza minima dalla Terra.

Proprio la vicinanza con la Terra - 356.565 km e non i canonici 384mila - fa apparire la luna più grande e luminosa agli occhi di chi la guarda: un suggestivo spettacolo che a gennaio è protagonista dei cieli.