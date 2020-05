VIDEO | Mostre, l'idea di Luca Bizzarri: «Un solo quadro da far fruire a una persona per volta»

Un nuovo concetto di mostra, con un solo capolavoro di richiamo da far fruire a una persona per volta: è questa l'idea di Luca Bizzarri, attore genovese e presidente della fondazione Palazzo Ducale di Genova, per far riprendere le attività culturali e diminuire il pericolo di contagio da coronavirus.

Bizzarri, ospite venerdì 15 maggio della trasmissione radiofonica "Un giorno da pecora", ha detto ai conduttori Geppi Cucciari e Giorgio Lauro: «Mi piacerebbe fare mostre di un solo quadro. Prendo un grande quadro, lo metto in una stanza, e do la possibilità di stare da soli, nella stanza, a godersi da solo quell'opera per qualche minuto. Sarebbe un nuovo modo di fare le mostre, con una fruizione dell'opera completamente diversa».