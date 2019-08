Liguria Selection: iscrizioni ancora aperte per partecipare alla nuova edizione

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di GenovaToday

Liguria Selection è il music show che dal 2010 offre una concreta opportunità di visibilità e condivisione della propria passione a Band emergenti, interpreti e cantautori dai 15 anni in su provenienti da tutta Italia.

Quest’anno la settima edizione si presenta rinnovata e ancora più attenta ai cambiamenti in campo musicale e alle esigenze degli artisti.

A vincere sarà un esponente per categoria (una band, un cantautore e un interprete) tra questi verrà poi decretato il vincitore assoluto che si aggiudicherà una borsa di studio del valore di mille euro e un contratto discografico con l’etichetta Hive Records. Per il secondo e terzo classificato una borsa di studio del valore di 500 euro per la realizzazione di un sito internet offerto da WDA.

Il pubblico sarà ancora più protagonista e ad ogni selezione potrà “salvare” il suo preferito e mandarlo in semifinale.

La grande novità di quest’anno sono le selezioni itineranti che toccheranno diverse località della Liguria. I ragazzi potranno quindi scegliere la data preferita fino a esaurimento posti previa iscrizione tramite il sito www.liguriaselection.it.

Di seguito il calendario completo delle selezioni live che partiranno il 29 settembre da Vado Ligure e si concluderanno il 27 novembre a Varazze.

- 29 settembre Savona Molo 8.44

- 6 ottobre Arenzano Teatro Sipario Strappato

- 13 ottobre Villa Pagoda Nervi

- 27 ottobre Villa Pagoda Nervi

- 10 Novembre Genova Mog (mercato orientale)

- 24 novembre Orizzonte Varazze

Le due semifinali, nelle quali verranno smistati i semifinalisti si terranno tra dicembre e gennaio ad Albissola mentre la finalissima alla quale accederanno i 20 finalisti si terrà il 18 gennaio 2019 nella splendida location dell’auditorium Montale del Teatro Carlo Felice.

L’apertura della edizione di Liguria Selection verrà in lnaugurata l’8 settembre con un pomeriggio di musica che si terrà nel suggestivo borgo di Boccadasse durante il quale 18 dei ragazzi iscritti alla nuova edizione di Liguria Selection omaggeranno Il grande Lucio Dalla con l’esecuzione di un brano a scelta del repertorio del cantautore. Un’occasione unica per vivere tutte le emozioni del palco senza la tensione della gara. Madrina d’onore sarà la storica corista di Lucio Dalla Iskra Menarini, con lei anche il cantautore Stefano Fucili.

Le iscrizioni sono ancora aperte.

Per info e iscrizioni 3208319269