"Liguria Bakery", un pezzo di Genova (e di focaccia) a San Francisco

Si chiama “Liguria Bakery”, e come lascia facilmente intuire il nome, è specializzata in focaccia: una tradizione tramandata di generazione in generazione, che ha reso questo panificio di San Francisco uno dei luoghi più gettonati di North Beach per colazione, pranzo, cena o un semplice spuntino.

“Liguria Bakery” è uno dei tanti baluardi di “genovesità” nel mondo, fondata nel 1911 da Ambrogio Soracco e dai suoi due fratelli, soltanto tre dei tantissimi liguri che a inizio ‘900 tentarono la sorte in America. E i Soracco ebbero la giusta intuizione: portare a San Francisco la vera focaccia genovese, ancora oggi cotta in un forno che ha oltre 100 anni.

Con la morte di Ambrogio e dei suoi fratelli, sono stati i figli, i nipoti e oggi i pronipoti a portare avanti l’attività. E pur con qualche “innovazione” - come per esempio la focaccia con i funghi, o quella con i peperoncini e il formaggio - le teglie sfornate contengono sempre focaccia tradizionale fatta rigorosamente con olio di oliva, focaccia con la cipolla o la versione pizzata con il pomodoro.

E i clienti apprezzano, come dimostra l’ottimo posizionamento su siti di viaggi e guide: tanti gli italiani che vi fanno tappa quando di ritrovano a San Francisco, ancora di più i residenti che si mettono in coda attirati dal profumo che a Genova è frequentissimo “intercettare”, ma che oltreoceano resta una sorta di miraggio.