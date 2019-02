San Valentino: le leggende più romantiche ambientate a Genova e in Liguria

I genovesi, si sa, possono sembrare burberi, ma nascondono un gran cuore d'oro, e senza dubbio anche un certo romanticismo: a insegnarcelo sono le tante leggende ambientate in città e nel resto della regione. Storie d'amore, a volte tragiche e a volte a lieto fine, famose o sconosciute ai più, che si tramandano di generazione in generazione.

Per San Valentino, vediamo insieme quali sono le leggende più famose ambientate proprio a Genova e in Liguria, per riscoprire le storie più romantiche della nostra tradizione.

1- La leggenda di piazza dell'Amor Perfetto

Tra il labirinto di caruggi, vicoli e viuzze del centro storico capita spesso di imbattersi in scorci di rara bellezza, che nascondono storie inaspettate. Come quella dell'incredibile amore tra Tommasina Spinola e re Luigi XII. Leggi la storia

2- La leggenda di Paciugo e Paciuga

La coppia inseparabile delle leggende genovesi: un giorno Paciugo il marinaio viene catturato dai mercanti e Paciuga, che non lo vede tornare, inizia ad andare tutti i giorni a piedi al Santuario dell'Incoronata, a pregare per il ritorno del suo sposo. Come finirà? Leggi la storia

3- Il fantasma dell'amante infelice di Cavour

Si dice che ancora oggi in via Garibaldi compaia la macchia del corpo di Anna Schiaffino, sotto il palazzo da cui si gettò per suicidarsi. Leggi la storia

4- La leggenda di Montalto Ligure

Secondo gli antichi racconti, Montalto Ligure venne fondata da due sposini in fuga dal conte di Ventimiglia, che aveva imposto sui suoi territori lo "ius primae noctis. Leggi la storia

5- La leggenda della Bella di Torriglia

Secondo il proverbio, "tutti la vogliono e nessuno la piglia". Ma chi era in realtà? Tra le varie ipotesi, si dice che fosse l'amante del signore di Torriglia, e dunque, bellissima e "intoccabile". Leggi la storia