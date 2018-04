La leggenda ligure delle streghe e del mare

Tra le varie leggende famose in Liguria, c'è quella delle streghe e del mare.

Si racconta che tanto tempo fa, un capitano - prima di salpare da Genova con la sua nave, diretto a Oriente - venne raggiunto sulla sua nave da una vecchina che si mise a chiedere l'elemosina. Contrariamente a quasi tutti gli altri membri dell'equipaggio, l'uomo, con generosità, le regalò una bella somma.

Per ringraziarlo, la vecchina svelò la sua vera identità: «Sono una strega - gli disse - e ti dò un consiglio: stai attento quando, navigando, vedrai una strana nube a forma di arcolaio che cercherà di avvolgere la nave. Si tratta di tua moglie, un'altra strega, che ti ha tradito e vuole la tua morte per poter vivere in pace con il suo amante».

Il capitano ringraziò quella strana vecchietta e, un po' scettico, si mise al timone. Effettivamente, dopo pochi giorni di navigazione, la sua nave venne avviluppata da una nuvola a forma di arcolaio: l'uomo, memore dei consigli ricevuti, prese la spada e vibrò un fendente, che magicamente allontanò la nuvola.

Della moglie-strega, che voleva la morte del marito, rimase solo un dito, quello con la fede nuziale, a brillare sul ponte della nave.