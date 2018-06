Perché San Giovanni Battista è il patrono di Genova?

Se immaginiamo un Santo legato alla città di Genova, non possiamo non pensare al patrono, San Giovanni Battista, che si festeggia il 24 giugno. Anche se, a dirla tutta, il vero simbolo della città è San Giorgio, con il suo stemma della croce rossa in campo bianco.

Ma allora perché il patrono della Superba è invece San Giovanni?

Risale al 1391 la tradizione genovese che affida a San Giovanni Battista un ruolo specialissimo per la protezione delle navi dalle tempeste di mare; già nel 1327 la processione - decretata in coincidenza con la proclamazione del Santo a patrono della città - prevedeva la benedizione del mare compiuta dall’Arcivescovo di Genova.

Si racconta che nel 1098 le reliquie del Battista, reperite dai genovesi in Asia Minore durante il rientro dalla Prima Crociata e inizialmente collocate su vascelli diversi, avessero sortito l’effetto miracoloso di placare il fortunale soltanto quando vennero riunite su un unica nave. Così, quando i genovesi tornarono a casa, la città intera si recò al porto ad omaggiare il Battista e le sue ceneri così prodigiose, festeggiando il ritorno dei crociati dalla Terra Santa.

Anche nel 1391- secondo la leggenda - una terribile tempesta minacciò di far colare a picco persino tutti i vascelli ormeggiati in porto. Ma, quando l'arca con le sacre ceneri venne portata in processione fino alla riva, il mare si placò miracolosamente.