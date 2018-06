La leggenda di Montalto Ligure, il paese nato per sfuggire allo "ius primae noctis"

Molti conoscono il bellissimo borgo antico di Montalto Ligure, nell'entroterra imperiese, ma pochi conoscono la leggenda della fondazione di questo paesino di appena 400 abitanti. Eppure, la storia è diventata famosa soprattutto all'estero e sono tante le coppiette che fanno richiesta per andare a sposarsi proprio a Montalto.

Si narra che nel 1200 il terribile Oberto di Badalucco, conte di Ventimiglia, avesse imposto lo "ius primae noctis" sui suoi territori: grazie a questa pretesa crudele, tutte le spose avrebbero dovuto passare la loro prima notte di nozze non con il marito, bensì con lui. Ma una coppia di giovani promessi, determinati a sfuggire al conte, fuggirono nell'entroterra, tra la Valle Argentina e la Carpasina, a sposarsi. Vissero nascosti per un po', poi vennero raggiunti dalle rispettive famiglie e dagli amici: in questo modo nacque il paesino di Montalto Ligure.