La leggenda del fantasma di Nina Giustiniani, l'amante infelice di Cavour

La marchesa genovese Anna Schiaffino Giustiniani, meglio conosciuta come Nina, vissuta tra il 1807 e il 1841, è ricordata per essere una patriota italiana e animatrice di uno dei "salotti" politici repubblicani dell'epoca, ma anche per la sua relazione con Camillo Benso conte di Cavour.

I due si conobbero nel 1830, quando lei era già sposata a Stefano Giustiniani. Cavour approdò a Genova per iniziare la sua attività di ufficiale alla Direzione del Genio dell'esercito del Regno di Sardegna, e incondrò Nina. Da allora iniziò una lunga e tormentata relazione, con un cospicuo scambio di lettere: addirittura, la donna inseriva nelle buste indirizzate all'amato ciocche dei suoi capelli biondi.

Però a un certo punto Cavour venne richiamato a Torino: per la marchesa fu un duro colpo e scivolò nella depressione; nonostante la corrispondenza continuasse, lei cercò più volte di raggiungerlo ma all'epoca la distanza era davvero un grande ostacolo. Nel 1835, Cavour promise di andarla a trovare, ma un'epidemia di colera lo bloccò a Torino: lei cercò di scappare per raggiungerlo, ma venne bloccata da alcuni ufficiali. Avvisato del suo gesto, il conte le scrisse per rassicurarla e per dirle di rimanere a casa.

Lei però prese probabilmente quelle parole come un rifiuto, e cercò più volte di suicidarsi, riuscendoci poi nel 1841, all'età di 34 anni, gettandosi da una finestra di palazzo Lercari-Parodi in via Garibaldi. E la leggenda vuole che ogni anno, a fine aprile, all'anniversario della sua morte, sotto il palazzo, il suo fantasma faccia comparire, ancora oggi, la macchia del suo corpo sul marciapiedi.