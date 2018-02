Laura Sicignano dal Teatro Cargo allo Stabile di Catania

«Sarà un'impresa difficile e appassionante»: così Laura Sicignano, fondatrice del Teatro Cargo di Voltri, ha commentato la fresca nomina a direttrice del Teatro Stabile di Catania, che ha sancito il suo trasferimento dal capoluogo ligure ai piedi dell’Etna.

Sicignano, 50 anni, originaria di Milano ma genovese d’adozione, ha fondato la compagnia Teatro Cargo nel 1994 insieme con le sole Laura Benzi e Maria Grazia Bisio. Dal 2002 gestisce il Teatro del Ponente, concesso dal Comune di Genova, anni in cui è diventato un punto di riferimento culturale e sociale, firmando diversi spettacoli come autrice e regista.

Dopo 16 anni trascorsi a Genova, però, Sicignano ha deciso di raccogliere l’invito del consiglio d’amministrazione dello Stabile di Catania, che l’ha chiamata per rimettere in sesto il teatro dopo un periodo di difficoltà soprattutto di natura finanziaria: «Ringrazio il Teatro Stabile di Catania per la fiducia, la serietà, la formidabile riuscita nel risanare un bilancio fallimentare - è stato il commento della fondatrice del Cargo - Si riparte, al Teatro Stabile di Catania. Una ripartenza che mi vede caposquadra, con la tenacia che sa bene chi mi conosce e un rinnovato desiderio di sfide difficili. Non conosco Catania e già la amo. La voglio conoscere per svolgere al meglio il mio incarico.

Oltre alla soddisfazione per la nomina, Sicignano si è detta entusiasta anche di ricoprire una carica sino a ieri riservata solo a uomini: «Sono fiera di aver infranto il tetto di cristallo: donna al vertice di uno Stabile». Nel giugno del 2017 la Sicignano aveva lanciato una petizione online per salvare il Cargo e la sua programmazione, a rischio dopo i tagli ai finanziamenti da parte del pubblico e degli sponsor privati, un appello che aveva riscosso molta solidarietà tra i residenti del ponente.