La Pietra Filosofale di Harry Potter alla Miniera di Gambatesa: le immagini

La miniera di Gambatesa si trasforma nei sotterranei della Gringotts, la banca dei maghi che tutti i fan di Harry Potter conoscono bene, e ci si perde così tra cunicoli e grotte alla ricerca di creature fantastiche, maghi e streghe, professori e personaggi della scuola di magia di Hogwarts. E, nascosta in un luogo sicuro, la Pietra Filosofale.

Non mancano la perfida Bellatrix Lestrange, la saggia professoressa McGranitt, la cinica giornalista Rita Skeeter, e tanti altri protagonisti della saga, impersonati dai soci di Avventure Cittadine, che da tempo organizza -riscuotendo un enorme successo - eventi a tema Harry Potter per far conoscere le bellezze della Liguria (tra le ultime date proposte il 9 agosto a Triora, paese delle streghe per eccellenza).