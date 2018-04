Euroflora 2018: la guida completa all'evento

Tutto pronto per il via a Euroflora, l'attesissima undicesima edizione dell'esposizione internazionale del fiore e della pianta ornamentale.

Dove e quando

Euroflora 2018 si svolgerà nello scenario dei Parchi di Nervi dal 21 aprile al 6 maggio, con orari di apertura al pubblico dalle 9 alle 19,30.

I biglietti

I biglietti si possono acquistare online, ma anche presso le biglietterie attive a Genova. Il numero giornaliero dei biglietti disponibili sarà limitato a 20mila unità.

Il costo è di 23 euro per l'intero (dai 17 anni), 16 euro per il ridotto (per ragazzi dai 9 ai 16 anni e per persone con disabilità pari o superiore al 67%) e 21 euro per i gruppi (comitive di almeno 25 persone). È stato attivato un numero verde per l'accesso ad Euroflora per disabili.

Le novità

Tra le novità in arrivo, le "Olimpiadi Verdi": nell'ambito di Euroflora, i professionisti del settore si daranno battaglia per portarsi a casa un montepremi totale di oltre 130mila euro e conquistarsi la vittoria nelle decine di prove previste dal 21 aprile al 6 maggio.

Ci sarà anche un percorso zen, con l'esposizione dedicata ai bonsai.

Gli eventi collaterali

E la città si prepara a fiorire insieme con la manifestazione: un anticipo della grande festa si potrà "assaggiare" sabato 14 aprile in piazza De Ferrari, con uno speciale flash mob. E poi decine di eventi a tema organizzati in ogni quartiere della città dal 21 aprile con le Euroflora Weeks, tra musei, manifestazioni dei Civ, e tanto altro.

Fino al 6 maggio, inoltre, i genoveri sono invitati a creare una Genova ricca di fantasia allestendo balconi, terrazzi, giardini e aree verdi con il concorso "Balconi fioriti".

Per gli amanti dei social, chi condividerà scatti di fiori, natura e paesaggi con l'hashtag #FloraLovers ed #Euroflora2018 potrà vederli pubblicati sui canali ufficiali della manifestazione.

I numeri e i costi

86mila metri quadrati e 5 chilometri di percorsi tra giardini e ville storiche affacciati sul mare per un’esperienza che parte dalla tradizione delle grandi floralies italiane. Cliccando qui - dai biglietti venduti ai parcheggi - i numeri (e i costi) di Euroflora.

Mobilità e traffico: cosa cambia

Dalle vie pedonalizzate ai pass per chi vive e lavora nel quartiere, passando per parcheggi, navette e treni con cui raggiungerlo: ecco tutte le info pratiche in vista della manifestazione