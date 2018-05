Primo Maggio 2018, tra sagre e... meteo ballerino

Cosa fare per il Primo Maggio a Genova e in Liguria?

Certo, le previsioni meteo non lasciano ben sperare: soprattutto a partire dal pomeriggio, sono attesi rovesci sparsi, al più moderati, in estensione da Levante verso Ponente.

Ma, sperando in un'inversione di rotta dell'ultimo minuto, ecco le sagre più gettonate di oggi (viste le condizioni del tempo instabili, prima di mettersi in viaggio è meglio contattare gli organizzatori degli eventi per un'ultima conferma).

C'è davvero l'imbarazzo della scelta: a Capreno c'è la Sagra dei Ravioli e delle Focaccette, mentre ad Avegno c'è la Mangiacorta, tra gastronomia e camminate nella natura.

A Crevari c'è la Festa dell'Unità, un giorno solo in compagnia delle specialità del territorio e naturalmente delle famose focaccette.

E poi, per gli amanti di fave e salame, una carrellata di eventi: a Calcinara c'è la Festa Campestre che offrirà anche asado, poi a Paveto c'è la Basanata, e a Lerca la Sagra di Fave e Salame.