Genovese curioso: cos'è il "grilletto"?

Si usa di solito per l'insalata (semplice o mista) oppure per condire la pasta: è il "grilletto".

Niente a che vedere con le armi da fuoco, il grilletto a Genova si usa in cucina: questa parola tipica ligure - ma utilizzata anche in alcune zone di Basso Piemonte e Bassa Lombardia - indica una grande terrina utilizzata in genere per condire il cibo e per servirlo in tavola.

Ma da dove deriva? Ci sono diverse teorie: secondo alcune, "grilletto" deriva dal latino "garum", un tipo di condimento. Per altre, arriva sempre dal latino "cratillus", diminutivo di "crater", vaso.