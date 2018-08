Addio a Giorgio Lombardi, uno dei maggiori esperti di jazz

Martedì 21 agosto è mancato Giorgio Lombardi, uno dei fondatori del Louisiana Jazz Club di cui è stato per anni direttore artistico, fondatore e direttore artistico del Museo del Jazz. Il funerale sarà celebrato venerdì 24 agosto alle ore 11.45 nella chiesa di Nostra Signora della Consolazione in via XX Settembre.

Lombardi è stato autore di numerosi saggi e vanta collaborazioni con la Rai. A settembre avrebbe compiuto 81 anni.