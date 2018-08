Al cantautore Gioacchino Costa il premio "Artisti di Liguria"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di GenovaToday

Santa Margherita Ligure ha ospitato nei giorni scorsi, "Incontro tra due Golfi", la manifestazione che accoglie "Liguria in musica... e altro" giunta alla sua 17° edizione. In questa cornice, il giovane cantautore ligure Gioacchino Costa ha ricevuto il Premio “Artisti di Liguria” (14° edizione), che consiste in un veliero con la base in quarzo e la struttura in argento rodiato creato da "Ely creazionid’arte".

Un riconoscimento che ha voluto fortemente premiare l'intensa attività di Gioacchino Costa volta a diffondere la cultura ed il dialetto genovese nel mondo. Questa la motivazione del Premio: "Per la straordinaria sensibilità artistica che si respira nelle sue canzoni e per l'umanità che si percepisce nell'attività a favore di diverse criticità sociali". Nato artisticamente nel gruppo folk “U castellu de Ciavai”, Costa ha dimostrato nei suoi progetti, di rivisitare e reinterpretare il repertorio genovese; un legame indissolubile con le sue radici levantine, che emerge sia live con il musicista Armando Corsi, sia nell'album solista "Sottopelle-Sottoterra" (OrangeHomeRecords), un esordio che intinge il pennello nelle radici folk, nelle letture blues e nelle melodie delle ballad americane con il suo timbro caldo e profondo.

Dieci brani più una bonus track, in cui Costa racconta i cosiddetti “mali moderni” che nascono dal confronto di un mondo semplice, terreno, con quello attuale e a cui Gioacchino non sente di appartenere. "Spesso in questo mestiere si fanno grandi salti nel vuoto portati dalla passione - afferma il cantautore -. ecco perchè un Premio serve a suggellare un determinato percorso, a farti capire che ci sono persone speciali che credono in quello che fai". L'evento - ospitato all'Hotel Regina Elena - ha visto la fattiva collaborazione di alcune associazioni del Golfo del Tigullio: “A Coalinna”, “A.Tre”, “Caroggio Drito”, “La Torre” Centro di Cultura di Leivi, “Radioclub Levante”, “Spazio Aperto di Via dell’Arco” ed il patrocinio della Consulta Ligure delle Associazioni e dei rispettivi Comuni con il contributo del Comune di Santa Margherita.

Nelle precedenti edizioni il Premio "Artisti di Liguria" è stato assegnato, tra gli altri, a Piero Parodi (2005), alla Louisiana Jazz Band di Genova (2007), al Maestro Mario Trabucco (2008), a Memo Remigi (2010), alla Fondazione Luzzati–Teatro della Tosse (2011), alla Compagnia di teatro dialettale I Villezzanti di Davagna ( nel 2016, nel 50° anniversario della morte di Gilberto Govi).

