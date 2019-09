Gino Paoli compie 85 anni e festeggia sul palco

Il grande Gino Paoli compie oggi, lunedì 23 settembre 2019, 85 anni. Genovese di adozione (è nato a Monfalcone) il cantautore si trasferì con la famiglia sotto la Lanterna a pochi mesi dalla nascita e qui vive tutt'ora. Questa sera festeggerà sul palco del teatro Sociale di Brescia con un concerto inserito nel cartellone del festival LeXGiornate.

La scorsa estate il riservato Gino Paoli è apparso due volte in pubblico a Genova, la prima in occasione dell'evento Ballata per Genova, poi ai parchi di Nervi per un concerto nell'ambito del festival internazionale.

Nato da padre toscano e madre giuliana, si trasferì a Pegli nel 1935. L'amore per la musica gli è stato trasmesso dalla madre pianista. Nel 1959 pubblica il suo primo 45 giri, l'anno successivo esce il brano 'La gatta'. Da lì in poi una vita costellata di successi, ma anche di momenti difficili.

È del 1991 il successo al Festivalbar con Quattro amici. Il miglio piazzamento al festival di Sanremo (terzo posto) risale al 2002 con la canzone 'Un altro amore'. Due anni dopo, sempre nella città dei fiori, gli viene consegnato il premio alla carriera.

Paoli è sempre stato molto legato a Genova e la città a lui. Tanti auguri anche dalla redazione di Genovatoday.