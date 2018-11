Genova Smart Week al via: la settimana dedicata alle città intelligenti

Lunedì 19 novembre 2018 parte la Genova Smart Week, che proseguirà fino a sabato 24 novembre. Si parlerà di social housing e dei progetti per la Val Polcevera, il Quartiere Pre’ e per il Waterfornt di Levante.

Genova Smart Week: i numeri

Sei giornate, sette tematiche, ventuno sessioni, duecento relatori, questi i numeri della IV edizione della Genova Smart Week, la settimana dedicata alle città intelligenti, promossa dall’Associazione Genova Smart City, dal Comune di Genova e da Regione Liguria. Si inizia lunedì 19 novembre alle 14 nel Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi con un focus sulla "rigenerazione urbana" che delineerà le politiche atte a stimolare e governare il recupero e la riqualificazione delle aree urbane, presentando case history di eccellenza nazionali per poi focalizzarsi su Genova.

La riqualificazione del territorio

Come ripensare le aree urbana, il sottotitolo dei lavori avviati da Simonetta Cenci, Assessore all’Urbanistica del Comune di Genova e da Giancarlo Vinacci, Assessore allo Sviluppo Economico del Comune di Genova che presenteranno le diverse modalità attraverso cui si attua la rigenerazione urbana, a partire dalla riqualificazione di aree industriali e di centri storici per arrivare alla demolizione o conversione di immobili in disuso. Tutti interventi che limitano il consumo del territorio, salvaguardando il paesaggio e l'ambiente, rigenerando quest’ultimo nei propri fondamentali e restituendo ai cittadini un contesto vivibile e sostenibile.

Gli interventi in atto

In particolare si parlerà degli interventi in atto alla Caserma Gavoglio e delle esperienze di social housing, il nuovo modello di abitare sostenibile e collaborativo alla portata di tutti, attive a Genova - Quarto, Sampierdarena, Principe e Molassana - e in Liguria e, soprattutto, dei progetti di rigenerazione della Val Polcevera per ricostruire integrando aspetti naturali e geomorfologici con la riqualificazione della struttura urbana e dell’edilizia, del Quartiere di Pré, per aiutare, nel tempo, a risolvere i problemi di un tipico “ghetto” cittadino, e del Waterfront di Levante per recuperare e riconquistare, con la decementificazione, specchi acquei e affacci al mare. Seguirà la tavola rotonda di confronto che coinvolgerà istituzioni e aziende per un confronto diretto sulla rigenerazione del Quadrante della Val Polcevera.

Gli interventi

Ne parleranno, tra gli altri: Stefano Balleari, Vicesindaco e Assessore alla Mobilità e Trasporto Pubblico Locale, Comune di Genova; Paolo Andrea Raffetto, Presidente, Ordine degli Architetti Genova; Filippo Delle Piane, Presidente, ANCE Genova; Sonia Sandei, Presidente della Commissione Rigenerazione Urbana, Confindustria; Maria Francesca Silva Chief of Real Estate Developement Genova High Tech.

I premi di laurea

In chiusura si svolgerà la cerimonia di consegna dei PREMI di LAUREA ABB dedicati a GB Ferrari, professionista che ha instancabilmente dedicato a Genova e all’innovazione tecnologica passione e profonda competenza, coltivando una visione concreta sul futuro delle nostre città e sulla sostenibilità delle loro attività produttive.

La GENOVA SMART WEEK, attraverso incontri, esposizioni, eventi divulgativi e convegni di profilo internazionale, analizza gli strumenti tecnologici a disposizione per rendere le città smart e a dimensione umana, riducendo il peso energetico e i costi economici della città stessa. La partecipazione è gratuita previa registrazione online.

EXPO&TEST DRIVE: Venerdì 23 e sabato 24 novembre dalle 11 alle 19 sarà allestita in Piazza Matteotti un'area espositiva con mezzi elettrici a basso impatto ambientale dove sarà possibile conoscere da vicino i sistemi di ricarica (wallbox e colonnine) e provare l'esperienza di un test drive in prima persona.

