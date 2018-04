"Pioggia" di ombrelli colorati in Galleria Mazzini: il centro si prepara a Euroflora

Il maltempo non accenna a lasciare il posto alla primavera, e a Genova ci si attrezza per portare un po’ di colore anche sotto il cielo grigio: in mattinata chi si è ritrovato a percorrere Galleria Mazzini è rimasto piacevolmente stupito nel vedere decine di ombrelli variopinti scendere dal soffitto.

L’iniziativa rientra nella lunga lista di eventi e manifestazioni collaterali di Euroflora, che inaugurerà sabato 21 aprile a Nervi: come confermato dall’assessore comunale alla Cultura e al Marketing territoriale, Elisa Serafini, tutta la città parteciperà alla promozione della kermesse florovivaistica vestendosi a festa e richiamando il tema dei fiori, della natura e delle piante. E in centro i Civ si preparano a rendere omaggio al tanto atteso evento con una serie di installazioni, tra cui spiccano gli ombrelli colorati, che non si limitano a Galleria Mazzini: nei prossimi giorni verranno posizionati anche in via Roma e via XXV Aprile, e approderanno anche in centro storico con il contribuito del Civ di via Luccoli.

«Abbiamo in serbo parecchie sorprese in vista di Euroflora - conferma Pierpaolo Dell’Acqua, presidente del Civ Sestiere Carlo Felice - Il 21 aprile, in concomitanza con l’inizio di Euroflora, in Galleria Mazzini verranno posizionate 8 installazioni di varie dimensioni che riprendono il tema della manifestazione, e chiuderemo via Roma sia il 21 aprile sia il 28 aprile per una serie di eventi e spettacoli, di cui però non possiamo ancora svelare troppo».

Le “Euroflora Weeks”, così sono state ribattezzate le due settimane in cui la città celebrerà la manifestazione internazionale, prevedono decine di eventi sparsi in ogni angolo della città: l’assessorato al Turismo allestirà per tutto il periodo della manifestazione un punto di accoglienza alla stazione di Nervi dove, presentando il biglietto di Euroflora, i visitatori otterranno sconti per le visite guidate ai Palazzi dei Rolli, alla Lanterna, a Villa Durazzo Pallavicini e a Villa Duchessa di Galliera.