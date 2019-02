Al Porto Antico il flash mob di TEDxGenova: le immagini

Ieri pomeriggio, tra piazza Matteotti e il Porto Antico, si è svolto il flash mob organizzato da TEDxGenova in collaborazione con la Banda Filarmonica di Cornigliano e il Coro della Maddalena, che hanno eseguito il celebre brano dei Queen "A Kind of Magic" per lanciare TEDxGenova 2019, il grande ritorno nel capoluogo ligure delle conferenze TED, in programma sabato prossimo 23 febbraio alla Sala Grecale del centro congressi del Porto Antico e il cui slogan sarà, appunto "X Kind of Magic".

Nove gli speaker protagonisti di questa edizione: fotografi e startupper, ricercatrici e studentesse, musicisti e sound designer, ingengeri del vento e dei materiali si alterneranno sul palco secondo il format di 18 minuti a presentazione che contraddistingue le conferenze TED, raccontando ognuno il proprio personalissimo X Kind of Magic: la risposta, cioè, alla domanda “Cosa è per te magia?” che caratterizza il terzo appuntamento ufficiale con TEDxGenova dopo le edizioni 2016 e 2017 che hanno già attirato 1300 spettatori in sala e generato un milione e mezzo di visualizzazioni su YouTube.

I relatori

#1 ANDREA FACCO – Più di un fotografo, ha fatto della sua arte una vera e propria magia.

#2 MADDALENA MARINI – Ricercatrice, ha accettato una sfida che a molti è sembrata impossibile: riuscire a sconfiggere i pregiudizi.

#3 GIOVANNI PEROTTO – Ingegnere dei materiali, nell’anno della “Plastic free Challenge” porterà sul palco una scommessa vincente sull’economia circolare: se vi dicessimo che frutta e verdura possono salvare il pianeta?

#4 LUDOVICA CORTI – Studentessa di Design e di Lingua Italiana dei Segni, ha coniugato queste sue due passioni creando insieme al suo team un gioco innovativo per l’interazione (e l’integrazione) tra bambini sordi e bambini udenti.

#5 CHIARA LUZZANA – Sound designer, utilizza i suoni delle città come orchestra, catturando così lo spirito dei luoghi e le emozioni che questi possono trasmettere. Ed è così che i suoni della "vita di tutti i giorni" si trasformano in uniche e sorprendenti melodie.

#6 CHRIS RICHMOND – Social startupper, con la sua App Mygrants ha trasformato un problema in opportunità: attraverso quiz, giochi e domande, permette ai migranti di informarsi e formarsi, per integrarsi in un nuovo paese e far emergere il proprio talento, attraverso le infinite potenzialità della tecnologia.

#7 EYAL LERNER – Musicista ed educatore, ha scoperto come fondere l'arte dello spettacolo con la didattica per ragazzi, per dare origine a esperienze intensissime in grado di sviluppare le capacità intellettive, emotive e umane dei giovani allievi, lasciando loro un segno positivo per tutto il resto della vita.

#8 GIOVANNI SOLARI – Ingegnere del vento, porterà sul palco del TEDxGenova 2019 le meraviglie di questa risorsa impalpabile e potentissima oltre ogni immaginazione

#9 ANNA-MARIA HEFELE – Musicista austriaca, famosa per la sua modalità di canto in polyphonic voice che le permette di emettere e controllare da due a tre note contemporaneamente: con uno dei suoi video su YouTube ha raggiunto più di 12 milioni di visualizzazioni.

Come assistere a TEDxGenova

Quanti non si fossero ancora assicurati un posto in Sala Grecale per il prossimo 23 febbraio possono ancora farlo attraverso il portale www.eventora.com/it/Events/tedxgenova-x-kind-magic. In seguito alla tragedia di Ponte Morandi, gli organizzatori hanno deciso di riservare dei posti gratuiti ai residenti nella zona rossa, che si aggiungeranno agli ingressi gratuiti per i disoccupati già previsti in occasione dell’ultima edizione. È inoltre prevista un’area dedicata ai ragazzi under 14 con laboratori di tecnologia e curiosità. Maggiori informazioni sul sito ufficiale www.tedxgenova.com

Cosa sono gli eventi TED?

TED (Technology, Entertainment, Design) è un’organizzazione no-profit votata alle “idee che meritano di essere diffuse”- “ideas worth spreading”. L’importanza degli eventi TED è cresciuta negli anni, affermandosi attraverso molteplici iniziative. Nella Conferenza annuale di TED i maggiori protagonisti del “pensare” e del “fare” sono invitati a raccontare le proprie idee in presentazioni di massimo 18 minuti. I loro interventi sono messi a disposizione, gratuitamente, sul sito www.ted.com.

Tra i TED speakers ricordiamo Bill Gates, Al Gore, Jane Goodall, Elizabeth Gilbert, Sir Richard Branson, Nandan Nilekani, Philippe Starck, Ngozi Okonjo-Iweala, Isabel Allende e Gordon Brown. Gli eventi TEDx seguono il modello dei TED ufficiali, e combinano in modo dinamico e stimolante brevi presentazioni dal vivo, proposte da un gruppo eterogeneo di oratori, con performance (musicali, teatrali ecc.) e proiezioni di video tratti da TEDTalks. Gli interventi si susseguono senza interruzione, senza sessioni di domande o discussione. Lo scopo di ciascuna talk è ispirare il pubblico e diffondere idee, storie o progetti originali, con un approccio diretto e coinvolgente. Eventi TEDx sono promossi in tutto il mondo, e affrontano tematiche estremamente varie, proponendo prospettive diverse e punti di vista originali. I video di tutti gli interventi TED e TEDx sono messi a disposizione, gratuitamente, sul canale YouTube del sito, e sono scaricati e guardati quotidianamente da migliaia di persone in tutto il mondo.