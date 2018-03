"Firma e pesta": più di 12.000 firme raccolte, e oggi la "pestata collettiva" si sposta in provincia

Sono oltre 12.000 le firme raccolte ieri, sabato 17 marzo, a Genova a sostegno della candidatura del pesto genovese al mortaio come Patrimonio Unesco.

Migliaia di firme

Si è chiusa in serata la raccolta presso la Sala della Trasparenza della Regione Liguria e a Palazzo Ducale, con 6.000 firme raccolte. Altre 6.000 sono state apposte nei registri nei Municipi genovesi, dove ieri si poteva firmare.

Oggi si replica nei comuni

Il tutto in attesa dei registri distribuiti nei Comuni liguri, dove oggi, domenica 18 marzo, in 90 piazze si ripeterà la grande festa della “pestata collettiva”.

Quasi 3.500 post tra Twitter e Instagram

Grandissima anche la partecipazione dei social network alla campagna #orgogliopesto, con quasi 3.500 post fra Twitter e Instagram che hanno raggiunto 1,4 milioni di utenti. Ben 672 i “selfie” scattati su Facebook con la “macchina da selfie” posizionata nella Sala della Trasparenza, e 470mila i genovesi e liguri raggiunti su Facebook dalla campagna “Firma e pesta”.

La "pestata collettiva" di domenica

La festa continua anche oggi: ecco dove e quando sono state organizzate le iniziative correlate al World Pesto Day, in provincia di Genova.

ARENZANO

P.zza Mazzini - ore 10

(in caso di maltempo Porticato biblioteca)

eventi collaterali: “Arenzano in verde” il 16, 17 e 18. Musica live, stand ed eventi.

AVEGNO

P.zza Calì - ore 10.30

(in caso di maltempo società San Pietro)

eventi collaterali: dimostrazione trofie fatte a mano

mercatino dell'artigianato locale

pranzo organizzato in Piazza dai comitati di Avegno a base di pesto

BOGLIASCO

P.zza XXVI Aprile - ore 10

(in caso di maltempo Sala consiliare comune)

BUSALLA

P.zza Enrico Macciò

eventi collaterali: in piazza gli chef Marco Guandalini (Antica trattoria Semino) e Danilo Barattino (Gastronomia Barattino)

CASARZA

LigureVilla Sottanis sala auditorium

CERANESI

Piazza Chiesa di Livellato - ore 10

(in caso di maltempo Circolo di Livellato)

CHIAVARI

Piazza Mazzini - ore 10

(in caso di maltempo Tensostruttura Giardino Villa rocca)

COGOLETO

Piazza Giusti - ore 10.30

(in caso di maltempo Sala consiliare o Club Velico)

COGORNO

P.zza Aldo Moro - ore 10

(in caso di maltempo Gazebo P.zza Aldo Moro)

LAVAGNA

P.zza Libertà, zona pedonale - ore 10.30

(in caso di maltempo si potrà usufruire di una veranda coperta)

eventi collaterali

Pestata di piazza con adulti e bambini della scuola. Invito alle firme.

Dalle 10.30 sfilata degli sbandieratori e dei tamburini dei Sestieri con i ragazzi della Scuola alberghiera ed i loro mortai per le vie del centro.

Ospiti:

Martina Calutti, finalista campionati mondiali pesto al mortaio

Francesco Bruzzo vice presidente Consorzio olio Ligure

Luca Collami, chef stellato: show cooking, bajiaichito analcolico e testaieu al pesto

LEIVI

P.zza Giovanni Paolo - ore 16.30

(in caso di maltempo Sala asilo P.zza Giovanni Paolo)

LUMARZO

Bungalow di Lumarzo

MEZZANEGO

Chiesa Parrocchiale di Vignolo

(in caso di maltempo Salone parrocchiale)

MONTOGGIO

P.zza Balilla - ore 10

(in caso di maltempo bar di P.zza Balilla)

NeP.zza Dei Mosto - ore 10

eventi collaterali: Apertura straordinaria Mercatino Agricolo di Conscenti. Per i partecipanti all’evento, la “Miniera di Gambatesa”, in collaborazione con il Parco dell’Aveto, offrirà buoni sconto sui biglietti d’ingresso. Sarà anche eletto nella mattinata il migliore “pestimonial” della Val Graveglia

PIEVE LIGURE

P.zza San Michele - ore 10.30

(in caso di maltempo Teatro Massone)

PORTOFINO

Piazza martiri dell' Olivetta - ore 11

(in caso di maltempo Teatrino comunale)

RAPALLO

Chiosco della musica - ore 11

(in caso di maltempo Gazebo P.zza Venezia)

Eventi collaterali: Pestimonials musicali d’eccezione: i Buio Pesto. A fine assaggio di trofie al peste.

RECCO

zona "portici" Via Biagio Assereto - ore 10.30

REZZOAGLIO

Sede Ente Parco Aveto

RONCO SCRIVIA

Terrazza asilo Girotondo (Ronco S.) Terrazza asilo A. Davidson (Borgo F.) - ore 10.30

(in caso di maltempo Biblioteca civica comunale Marangoni e Ristorante Il Toscano)

SANTA MARGHERITA LIGURE

Piazza Caprera - dalle ore 10 alle 13

(in caso di maltempo Istituto Colombo Via Dogali 2/A)

Eventi collaterali: Laboratorio di pesto al Mulino del Gassetta (rinviato a domenica 25 marzo)

SERRA RICCO'

P.zza Santo Poggi (Pedemonte) - ore 10

SESTRI LEVANTE

Ex Convento dell'Annunziata - ore 11

TORRIGLIA

Salone Torriglietta - ore 15

ZOAGLI

P.zza XXVII Dicembre - ore 10

(in caso di maltempo Palestra Scuola Piaggio)