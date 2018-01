Da Tursi a Sanremo, la musica di Luca Pirondini al Festival

Ci sarà anche Luca Pirondini, ex candidato sindaco e attuale capogruppo del Movimento 5 Stelle a Tursi, tra gli orchestrali che dal 6 al 10 febbraio saranno al Teatro Ariston per occuparsi della “colonna sonora” della 68esima edizione del Festival di Sanremo.

Pirondini, che in campagna elettorale aveva scelto lo slogan #GenovaCambiaMusica proprio per rendere omaggio alle sue radici di orchestrale, è volato a Roma per le prove, e nei prossimi giorni si dedicherà interamente alla musica prima di tornare in Liguria e spostarsi in Riviera per la manifestazione, che quest’anno vedrà alla conduzione Claudio Baglioni (direttore artistico) affiancato da Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino.

L’ex candidato sindaco M5S ha alle spalle una lunga carriera come professore d’orchestra, e nel suo curriculum vanta collaborazioni come viola di spalla e di fila al Carlo Felice di Genova e nella Sinfonica Sanremese.