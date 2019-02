Da Tursi a Sanremo: la musica del pentastellato Pirondini al Festival

Tra gli orchestrali che da martedì 5 a sabato 9 febbraio 2019 saranno al Teatro Ariston per il 69esimo festival di Sanremo anche Luca Pirondini, ex candidato sindaco di Genova e attuale capogruppo del Movimento 5 Stelle in Comune.

Pirondini, professore d'orchestra che vanta collaborazioni come viola di spalla e di fila al Carlo Felice e nella Sinfonica Sanremese, ha pubblicato una fotografia sulla propria pagina Facebook in compagnia di Claudio Baglioni, direttore artistico del Festival, e Virginia Raffaele, che condurrà insieme a Claudio Bisio.