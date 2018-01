Palazzo Ducale, successo per il Festival della Criminologia | Foto

Successo a Palazzo Ducale per il Festival della Criminologia, che è approdato a Genova e ieri - per la prima giornata di incontri - ha contato migliaia di presenze. Tanti i curiosi e i professionisti che hanno partecipato agli appuntamenti: ad essere analizzati da esperti del settore come magistrati, giornalisti, procuratori, medici legali, poliziotti, carabinieri ed esperti universitari, i casi di presunto abuso sessuale, le perizie psichiatriche, i cold case, il terrorismo, la "Genova in giallo", e il caso Donato Bilancia.

Forte del successo della prima edizione torinese nel novembre 2016, il festival ha iniziato un percorso ad ampio respiro di esportazione del format a livello nazionale, approdando in questi giorni a Genova.

Lezioni magistrali, incontri e dibattiti su noti fatti di sangue genovesi, eventi di letteratura gialla e noir, spettacoli a tema, laboratori interattivi e la mostra fotografica I volti del crimine realizzata in collaborazione con l’archivio del Secolo XIX: un viaggio nelle facce e nelle immagini che hanno fatto la storia della nera della Liguria.

L'evento è organizzato dal Master in Criminologia e Scienze Psicoforensi dell'Università degli Studi di Genova.

Il programma di domenica 14 gennaio:

MATTINA – EVENTI PROFESSIONALI (SALA DEL MINOR CONSIGLIO)

10-11:

Le Narrative del Male

con Alfredo Verde (Università Genova)

11-12:

L'uso del dna nell'investigazione criminale

con Giampietro Lago (comandante Ris Parma)

12-13:

La scena del crimine

laboratorio con la polizia scientifica di Genova, coordinata dal dirigente Davide Balbi; modera Tommaso Fregatti (Il Secolo XIX).

POMERIGGIO – EVENTI DIVULGATIVI (SALA DEL MAGGIOR CONSIGLIO)

14.30-15.30:

Genova rosso sangue: delitti antichi nel centro storico

Tour interattivo con Marco Menduni (Il Secolo XIX)

14.30-15.30:

Cyber Crime

con Mattia Epifani (ethical hacker, consulente giudiziario), Francesco Picasso (ethical hacker, consulente giudiziario), Roberto De Vita (avvocato, consulente forze di sicurezza); modera Carola Frediani (La Stampa).

15.45-17:

Stalking e femminicidio

con Alessandra Bucci (capo squadra volanti Genova - Progetto speciale Maltrattamenti in Famiglia), Arturo Sica (psicoterapeuta, coordinatore progetto White Dove sugli uomini violenti), Nicla Vassallo (Università Genova); modera Martina Maltagliati (Quarto Grado).

17.15-18.15:

Usi e abusi della follia nei processi di mafia

con Corrado De Rosa (psichiatra), Sandro Sandulli (capo direzione investigativa antimafia Liguria); modera Marco Grasso (Il Secolo XIX).

18.30-19.45:

«Io vivo nell'ombra»

con il comandante Alfa (Gis) e Meo Ponte (giornalista e scrittore).

SERA – EVENTI DIVULGATIVI (SALA DEL MAGGIOR CONSIGLIO)

21-22.30:

Julia, le avventure di una criminologa

con Giancarlo Berardi e Steve Della Casa ("Hollywood Party", RaiRadio3), con esposizione di tavola Julia