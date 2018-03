Festival, concerti nei Forti e teatro: scelti gli eventi per il 2018 di Genova

Tanta musica grazie a festival e concerti, parecchio teatro con spettacoli originali ambientati in location suggestive, e ancora arte di strada, cinema, letteratura, fumetti, danza e manifestazioni culturali che spaziano dalle scienze alla storia , dalla tecnologia allo sviluppo economico: sarà un 2018 ricco di eventi per Genova, complice la decine di enti, società e associaioni che hanno partecipato al bando del Comune finalizzato a trovare nuovi soggetti da finanziare per promuovere la cultura e il divertimento in città.

Festival e concerti in primo piano

Oltre 40 i soggetti che hanno ricevuto l’approvazione della commissione composta da membri della Fondazione Palazzo Ducale, della Porto Antico Spa e del Comune di Genova, decine i progetti che riceveranno finanziamenti per arricchire l’offerta genovese: tra i nuovi protagonisti del calendario di eventi del capoluogo ligure ci sono Igor Chierici, regista e attore dello spettacolo sold-out “La leggenda di Moby Dick” andato in scena all’Isola delle Chiatte nel corso dell’estate 2017, e poi l’Associazione Mercanti di Idee di Davide Pignone, mente dietro il Ted genovese, e ancora la Forevergreen di Alessandro Mazzone, organizzatrice dell’Electropark alla Commenda, e il collettivo artistico Code War, che ha firmato diversi eventi che uniscono arte e musica organizzati nell’ex ospedale psichiatrico di Quarto.

Presenti nell’elenco che ha ricevuto l’approvazione del Comune anche il Politeama Genovese, l’associazione Sarabanda di Giorgio Vecchio, che riunisce gli artisti di strada, e poi Lunaria Teatro, Gezmataz, il Teatro della Tosse e l’associazione culturale Habanero, firma del Supernova Festival: «Un terzo delle associazioni e delle aziende che hanno superato la “Call for Ideas” sono nuove - conferma l’assessore comunale alla Cultura, Marketing Territoriale e Politiche per i giovani, Elisa Serafini, che ha volutamente scelto di non far parte della commissione giudicante - Siamo davvero soddisfatti della risposta a questa iniziativa, e molto contenti della percentuale di giovani coinvolti: il 2018 sarà l’anno dei festival, dell’innovazione e della creatività. Anche gli eventi già finanziati in passato beneficeranno di un rinnovamento».

Parole chiave: innovazione e creatività

I fondi a disposizione degli eventi (già presentati dalle associazioni che li organizzeranno, ma su cui ancora poco è trapelato) sono circa 230mila euro raccolti attraverso sponsor privati, che verranno erogati tramite il bando pubblico. I primi eventi andranno in scena a partire da maggio proseguendo per tutta l’estate e sino a fine anno, estendendosi in certi casi anche a inizio 2019. Le location saranno tutte pubbliche: il prossimo passo per le associazioni e le aziende coinvolte sarà quindi incontrare il Comune per costruire gli eventi in ogni dettaglio e stimare costi e tempi, individuando anche la percentuale di fondi da erogare.

Dai Forti alla fascia di rispetto di Pra': in arrivo nuove location

«Con questo bando abbiamo sfruttato il web per abbattere i confini della politica e includere anche chi non aveva mai avuto rapporti con l’ente pubblico», spiega soddisfatta Serafini, che con il suo assessorato sta lavorando anche all’individuazione di nuovi spazi in grado di ospitare gli eventi: nel mirino ci sono la fascia di rispetto di Pra’, i Giardini Baltimora, oggetto di un più ampio progetto di riqualificazione, e i forti di Genova: «Stiamo già concretamente portando avanti trattative per Forte Begato - conferma l’assessore - Potrebbe presto diventare la sede di concerti e spettacoli».