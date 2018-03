Euroflora, parte la sfida social a colpi di foto e hashtag

A un mese dall’inaugurazione di Euroflora 2018 ai Parchi di Nervi, prevista dal 21 aprile al 6 maggio, anche i social network si preparano a ospitare fiori, piante e composizioni sulle loro bacheche.

In quella che si annunci l’edizione più social di sempre, gli organizzatori della manifestazione hanno invitato tutti gli appassionati di fotografia (e non solo) a sfruttare l’obiettivo per immortalare la natura e a postare poi gli scatti su Facebook e su Instagram usando hashtag che contribuiranno a creare un album virtuale dedicato a Euroflora, e cioè #FloraLovers e #Euroflora2018.

Le foto verranno quindi selezionate, e le migliori condivise sui canali ufficiali Facebook e Instagram della manifestazione: «#Floralovers intercetta sui social i vari fotografi, gli amanti dei fiori, gli appassionati della natura e della vita all'aria aperta, pollici verdi e non, per raccontare con gli occhi degli utenti le infinite sfumature che la natura e l'arrivo della primavera portano con sé - fanno sapere gli organizzatori - Se tutti abbiamo un fiore preferito, ora è il momento di mostrarlo al mondo. La challenge è aperta a tutti quelli che, da qualsiasi parte del pianeta, condividono lo spirito di Euroflora, quest'anno ancora più naturale, sostenibile, unica e meravigliosa».

I lavori di restauro e allestimento nei Parchi di Nervi, intanto, proseguono: gli operai Aster sono al lavoro in diverse zone del comprensorio, dal roseto a Villa Serra Gropallo, preparando il terreno per le composizioni dei floricoltori e dei vivaisti e potando alberi e siepi. L'attesa per il ritorno di Euroflora a Genova, e la curiosità per la nuova location, sono insomma insomma tante, e la dimostrazione arriva anche dalla vendita dei biglietti: stando a quanto dichiarato dal sindaco Marco Bucci, ne sarebbero stati venduti già oltre 80mila.