Euroflora 2018: il concorso 'balconi fioriti' punta ad abbellire la città

In occasione di Euroflora 2018 è stato lanciato un concorso che punta a colorare i balconi di Genova per rendere più bella la città, prima e durante la kermesse, e accogliere i visitatori con la freschezza di piante e fiori. Il concorso, a tema libero, è aperto a cittadini residenti o domiciliati nel Comune di Genova, esclusi i professionisti del settore. Il bando ripropone un'idea nata negli anni precedenti dalla Camera di Commercio di Genova.

I genovesi sono invitati a creare una Genova ricca di fantasia allestendo balconi, terrazzi, giardini e aree verdi in genere, di proprietà privata, con fioriture di ogni genere. Ogni partecipante al concorso cittadino si impegnerà a mantenere gli addobbi floreali per almeno 15 giorni e nel periodo compreso tra l'1 aprile e il 6 maggio.

Si potrà concorrere nell'ambito del Municipio dove si risiede e abita, o dove si presta la propria attività lavorativa; sarà poi una Giuria costituita da esperti a valutare gli allestimenti. Al primo classificato in ogni Municipio sarà attribuito un premio messo a disposizione dallo sponsor Terme di Genova; la premiazione avverrà durante le giornate conclusive di Euroflora, in una giornata tra il 2 e il 5 maggio ancora da definire.

Balconi, terrazzi, giardini e aree verdi potranno essere arricchiti con fioriture di ogni tipo, escluse le decorazioni con fiori finti (ad esempio di carta, plastica e/o altri materiali). Le decorazioni dovranno essere in sicurezza, ben visibili dalla pubblica via e rispettare i regolamenti comunali vigenti, non intralciando il pubblico transito.

Per partecipare al concorso è necessario compilare una scheda di partecipazione che andrà presentata o inviata all'indirizzo e-mail del Municipio di competenza entro le ore 12 di lunedì 20 aprile, corredata da tre foto (da diverse angolazioni) dell'allestimento floreale, in formato digitale (jpg o pdf) oppure cartaceo.

La valutazione degli allestimenti floreali terrà conto dell'armonia dell'allestimento, della combinazione dei colori, dell'originalità della composizione, della sana e rigogliosa crescita di fiori e piante e dell'inserimento del verde nel contesto architettonico.

Verrà scelto un vincitore per ogni Municipio; i 9 premi offerti dallo sponsor Terme di Genova consisteranno in un voucher ingresso per due persone alle Terme di Genova (comprendente massaggio di 50 minuti per ciascuno e due prodotti cosmetici di bellezza La via delle Terme) del valore commerciale di 200 euro.

Dove presentare le domande di partecipazione

Municipio I CENTRO EST: via delle Fontane 2 – 16125; referente Sandra Deidda, tel 0105574592 da lunedì a venerdì 9-12; municipio1segreteria@comune.genova.it

Municipio II CENTRO OVEST: via San Pier d'Arena 34; referente Corinna Leoncini, tel 0105578753 da lunedì a venerdì 9-12; municipio2segreteria@comune.genova.it

Municipio III BASSA VALBISAGNO: piazza Manzoni 1, referente Roberta Delucchi tel. 0105579721 da lunedì a venerdì 9-12; municipio3manifestazioni@comune.genova.it

Municipio IV MEDIA VALBISAGNO: piazza dell'Olmo 3, referente: Giovanna Casalaro tel. 0105578313 da lunedì a venerdì 8,30-13; sportello4@comune.genova.it

Municipio V VALPOLCEVERA: via Reta, 3, referente Antonella Cipollina tel. 0105578630 da lunedì a venerdì 9-12; municipio5segreteria@comune.genova.it

Municipio VI MEDIO PONENTE: via Sestri 34, referente Morello Edi tel. 0105579324 da lunedì a venerdì 9-12; municipio6segreteria@comune.genova.it

Municipio VII PONENTE: piazza Gaggero 2, referente Rebecca Gagliano, tel. 0105578880 su appuntamento; municipio7volontariato@comune.genova.it

Municipio VIII MEDIO LEVANTE: via Mascherpa 34 r, referente Daniela Schenone tel. 0105579417 da lunedì a mercoledi 8:30 - 13:30; municipio8segreteria@comune.genova.it

Municipio IX LEVANTE: via Domenico Pinasco 7, referente Luca Gandolfi, tel. 0105579845 da lunedì a venerdì 9-12; municipio9@comune.genova.it.